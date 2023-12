Gimnastas de Wolosky celebran la Navidad

Con la participación de 70 gimnastas, presto para brindar una emotiva demostración de habilidades, enmarcada por el colorido, música y la nostalgia propia de la época decembrina, la Academia Wolosky Gym cerró sus actividades anuales con el tradicional Festival Navideño.

La sede central de la academia, en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, fue el escenario para este festejo que reunió a los alumnos de la escuela capitalina que dirige la profesora Rebeca Wolosky, y también pertenecientes a sus filiales de Wolosky Spectro de Villaflores y Osos de la Hampton School.

Previo a la magna exhibición, la profesora Wolosky agradeció a los padres de familia su presencia a este que es uno de los dos eventos más importantes del año que organizan.

“Es muy grato para todos nosotros los que conformamos la directiva del Club de Gimnasia Wolosky, estar aquí reunidos este día para presentar el trabajo que con esfuerzo, dedicación y cariño han preparado nuestros gimnastas como inicio a estas fiestas decembrinas y dando la bienvenida a este 2024 que está a punto de iniciar, para el que queremos nuestros mejores deseos, que este nuevo año que inicia esté lleno de éxitos y Bendiciones para ustedes y cada una de sus familias”, expresó.

Y al ritmo de Navidad Rock abrieron la presentación los alumnos del grupo de bebés, para luego dar paso a otras rutinas como las presentadas por Itzel Dariana Cruz Guillén y Tadeo Argüello Díaz.

Las alumnas de Hampton School levantaron aún más los ánimos de los asistentes con la presentación de “Barbieland”, seguido del acto de Party Rock Anthem, a cargo del grupo de profesores de la Universidad Descartes.

En un intermedio a las exhibiciones iniciales, se tuvo la participación del taekwondoín, Ángel Emiliano Reyes Díaz, quien mostró una fusión entre las Artes Marciales y la Gimnasia Rítminca, y posteriormente retomar la magia de la Navidad con el tema All I want for Christmas is you, con otra entrañable presentación del grupo de bebés.

Las exhibiciones de habilidad siguieron a cargo de Itzel Cetina Borges y Cinthia Carolina Sánchez Ruiz, para luego continuar con presentaciones grupales de gran nivel como la presentada por 19 gimnastas del grupo Cheerleaders con el tema Space Jam.

Para cerrar el Festival de Navidad vinieron tres actos más, comenzando con el del grupo avanzado y el tema The Great Showman, para luego presentar con niñas el Ballet Jingle Rock y poner el broche de oro a la noche con la rutina grupal.

Finalmente, vale la pena señalar que con este evento la Academia de Gimnasia Wolosky cerró sus actividades del año (regresando a laborar el miércoles 3 de enero), deseando a cada uno de sus gimnastas y padres de familia felices fiestas y lo mejor para el venidero 2024.