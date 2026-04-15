Goleada y pase directo a semifinales

El Colegio La Paz firmó una actuación contundente y llena de contundencia ofensiva al imponerse por marcador de 6-0 a la primaria Justo Sierra, en duelo correspondiente a los cuartos de final del Futbolito Bimbo, disputado en la cancha de la Universidad Pablo Guardado Chávez.

Desde los primeros minutos, el conjunto ganador dejó en claro su intención de dominar el encuentro, mostrando orden en cada línea y una propuesta ofensiva que rápidamente puso en aprietos a su rival. La alta presión y la circulación constante del balón fueron claves para abrir espacios y generar opciones claras frente al arco.

El marcador se inauguró con la anotación de Elías Trinidad, quien aprovechó una jugada colectiva para adelantar a su equipo. Posteriormente, Emilio Vázquez amplió la ventaja, reflejando el buen momento que atravesaba el conjunto en el terreno de juego. Con el paso de los minutos, La Paz fue consolidando su superioridad, tanto en posesión como en intensidad.

MVP

Uno de los jugadores más destacados del compromiso fue Dante Patricio, quien anotó en dos ocasiones, demostrando su capacidad para aparecer en momentos clave y definir frente al arco. Su participación fue determinante para inclinar definitivamente la balanza a favor de su escuadra.

La cuenta goleadora se completó con los tantos de Horacio Nicolás y Santiago Rodríguez, que sellaron la goleada en un partido en el que Colegio La Paz mostró contundencia, orden táctico y una gran conexión entre sus líneas. Por su parte, la primaria Justo Sierra luchó durante todo el encuentro, pero no logró contener el ritmo impuesto por su adversario.

Semifinales

Con este resultado, el Colegio La Paz asegura su lugar en las semifinales del certamen, donde se medirá con la primaria Camilo Pintado, en un duelo que promete emociones y un alto nivel competitivo. El equipo buscará mantener la inercia positiva y seguir avanzando en su camino hacia el título.

La actuación mostrada en estos cuartos de final posiciona al Colegio La Paz como uno de los conjuntos más sólidos del torneo, destacando por su equilibrio entre defensa y ataque, así como por la efectividad de sus jugadores en el último tercio del campo.