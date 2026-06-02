Gran fiesta de inclusión en Ocozocoautla

Una auténtica fiesta deportiva y de inclusión se vivió el domingo en Ocozocoautla con la segunda edición de la Carrera Igualdad para Todos en el Deporte, evento diseñado especialmente para personas con discapacidad y que reunió a 135 participantes, provenientes de distintos municipios de la región, en el parque central del municipio

Niñas, niños, jóvenes y adultos de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal y Ocozocoautla se dieron cita para formar parte de esta actividad que tuvo como principal objetivo promover la igualdad de oportunidades a través del deporte, así como fortalecer la convivencia entre familias, atletas y organizaciones comprometidas con la inclusión.

Competencia

Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente estuvo lleno de entusiasmo, alegría y compañerismo. Los participantes arribaron acompañados de familiares, entrenadores y voluntarios, quienes brindaron su respaldo durante toda la jornada.

La actividad estuvo enfocada en generar espacios accesibles para todas las personas, permitiendo que los asistentes disfrutaran una experiencia deportiva adaptada a sus capacidades y necesidades. Más allá de los resultados, el evento destacó por los valores de respeto, integración y superación personal que se reflejaron en cada una de las pruebas efectuadas.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se registró durante la ceremonia de premiación, cuando todos los niños participantes recibieron una medalla conmemorativa por su esfuerzo y su dedicación. Este reconocimiento fue otorgados entre aplausos y sonrisas de familiares y asistentes, quienes celebraron el entusiasmo mostrado por cada uno de los competidores.