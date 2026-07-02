Grupo Top consigue podio y puntos valiosos

La Escudería Grupo Top volvió a colocarse entre los equipos protagonistas de Nascar México Series, luego de cumplir con una sólida actuación durante la sexta fecha de la temporada 2026, celebrada en el autódromo de Querétaro.

Acción en la estelar

En Nascar México, Irwin Vences largó desde la décima posición con el auto 46 de Sakura y, durante la competencia, el piloto trabajó para recuperar terreno y mantenerse dentro del grupo competitivo, hasta cruzar la meta en el octavo lugar general y sexto de su categoría.

Aunque en esta ocasión no pudo alargar la racha de podios lograda en fechas anteriores, Vences rescató unidades relevantes que le permiten seguir en la pelea rumbo al Chase, instancia decisiva del campeonato. Tras la carrera, reconoció la dificultad del compromiso queretano y destacó la necesidad de aprovechar la pausa del calendario.

“Fue una carrera muy competida desde el inicio. Sabíamos que sería importante cuidar el auto y aprovechar cada oportunidad para avanzar posiciones. Quizá no fue el resultado que buscábamos, pero sumamos buenos puntos y seguimos dentro de la pelea. Ahora toca aprovechar el descanso para seguir trabajando y regresar aún más fuertes para San Luis”, comentó.

Por su parte, Emiliano Richards continúa consolidando una destacada campaña de novato. El piloto del auto 20 arrancó desde la decimotercera posición general y protagonizó una importante remontada para finalizar como sexto absoluto y segundo en Challenge Series.

“Este es el mejor resultado general que hemos tenido y fue una buena carrera. Lideramos casi todas las vueltas de la categoría; al final el último ‘overtime’ no nos benefició porque empezamos a tener un problema con el ‘clutch’, pero es parte de las carreras. Lo importante es que ampliamos el liderato y hay que seguir trabajando”, expresó.