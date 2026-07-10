Habrá tradicional torneo en Comitán

El Club de Pesca Nautilius prepara la edición número 19 del Torneo de Pesca Mojarra-Tilapia Santo Domingo de Guzmán. La cita es el domingo 16 de agosto en las instalaciones del Centro Educativo Ichthus, en Comitán de Domínguez, donde los participantes podrán demostrar sus habilidades durante una jornada programada de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde.

Atractivos premios

Se repartirá una bolsa económica para los tres primeros lugares. El ganador recibirá 10 mil pesos, mientras que el segundo sitio será premiado con 6 mil y el tercero obtendrá 4 mil pesos.

Los interesados en acudir podrán asegurar su lugar mediante la preinscripción, disponible hasta el 12 de agosto con un costo de 350 pesos, mientras que quienes decidan registrarse el mismo día del torneo deberán cubrir una cuota de 400 pesos.

Como beneficio adicional, los primeros cien pescadores inscritos recibirán una playera conmemorativa del evento. El certamen incluirá una categoría especial para niñas y niños, con el propósito de acercar a las nuevas generaciones a la Pesca Deportiva y fomentar la convivencia familiar durante la jornada.

La inscripción infantil tendrá un costo de 150 pesos y contará con un premio especial para sus participantes. En este caso, el registro no incluirá la playera conmemorativa destinada a los primeros inscritos de la categoría general.

Convivencia previa

Con casi dos décadas de historia, el Torneo de Pesca Mojarra-Tilapia Santo Domingo de Guzmán se prepara para recibir nuevamente a pescadores de la región y visitantes que podrán disfrutar de una jornada que combinará competencia, recreación y actividades al aire libre.

El evento comenzará desde un día antes para quienes deseen vivir una experiencia más completa, pues el sábado 15 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, estará disponible un área para campamento en el lugar. Las instalaciones también contarán con servicio de baños para comodidad de los asistentes.

Espacio para las nuevas generaciones

Para pedir informes o hacer el proceso de inscripción, el Club de Pesca Nautilius puso a disposición los números telefónicos 9631296247, 9671309616 y 9631035350.