Hacen olas en la XLI Copa Maya de Cancún

Con la ilusión de subir al podio de ganadores y medir su nivel ante nadadores del sureste, seleccionados infantiles del club deportivo El Delfín pasarán lista de presente en la XLI Copa Maya de Natación, que se celebra durante este fin de semana en la Alberca Olímpica de Cancún, Quintana Roo.

El certamen, organizado por la Asociación Acuática Quintanarroense, con el aval de la Comisión del Deporte de Quintana Roo, reunirá como es tradición a decenas de clubes. Los estados que participan con Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y el anfitrión Quintana Roo, con sirenas y tritones exclusivamente en las categorías 2014 a 2018.

El sistema de competencia es el de finales contra reloj, premiando con medallas de primero a tercero en cada prueba y rama, además de entregar puntos a los nadadores para determinar a los mejores por categoría y reconocerlos con trofeos de campeón y subcampeón. Asimismo, se premiará a los cinco equipos con mayor puntuación al final del invento.

En cuanto a las pruebas, competirán en 25 y 50 metros libres, dorso, pecho y mariposa; 100 y 200 combinado individual, así como 100 y 200 relevo libre y combinado.

Equipo completo

En cuanto a la representación de El Delfín de Chiapas, por la rama femenil figuran Avril Díaz Villarreal, Xiomara Escobar Cuesta, Renata García Arnáez, Romina García Arnáez, Rosa Elvira Hernández Escobar, Fernanda Ximena Méndez Santos y Kathia Romina Solís Culebro.

Por la varonil acuden Braulio Aguilar Olan, Ángel Uriel Bustillos Sánchez, Thiago de la Rosa Cruz, René Esquinca Santiago, Matías Gabriel Gómez Velázquez, Ian Alejandro Montiel Huerta y Héctor Moreno Ramos. Al frente del equipo está la entrenadora Lily Anzueto Moguel, y como entrenador asistente, el profesor Carlos Alberto Santos Altúzar.