Halcones de Ixtapa y Soyaló celebran evaluación

Con una destacada participación de alumnas y alumnos de los municipios de Ixtapa y Soyaló, las Escuelas de Tae Kwon Do Panamericano Halcones llevaron a cabo su evaluación de grados menores, evento que reunió a más de 40 artemarcialistas que pusieron a prueba los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación.

La actividad estuvo encabezada por el presidente nacional de la organización, Édgar Tony Abarca Cabrera, quien fungió como sinodal principal para calificar el desempeño técnico de cada uno de los aspirantes. También participó Alfredo Custodio Alvarado, director de la Selección Lobos de Chiapas y quien respaldó el desarrollo de las pruebas y supervisó junto con el comité evaluador el nivel mostrado por los practicantes.

En esta ocasión participaron aspirantes a cintas blancas, blancas avanzadas, amarillas, amarillas avanzadas, verdes, verdes avanzadas, azules y marrones, demostrando disciplina, concentración y un notable crecimiento en sus habilidades marciales.

Las evaluaciones contemplaron ejercicios de motricidad para los grados iniciales, así como pasos de combate, formas, defensa personal, rompimiento de tablas y combates controlados para los niveles más avanzados. Cada uno de estos aspectos fue calificado cuidadosamente por los sinodales, quienes observaron la técnica, precisión, coordinación, fuerza y seguridad mostradas durante cada intervención.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la ceremonia de entrega de certificados a quienes aprobaron satisfactoriamente su examen. El presidente nacional de la agrupación felicitó a todos los participantes y reconoció el trabajo que hace el equipo de instructores en ambos municipios.

“Reconozco el gran trabajo del equipo de Halcones. Requiere mucho esfuerzo y dedicación trabajar con los más pequeñitos. Hicieron un excelente circuito motriz, me voy muy contento y muchas felicidades para todos”, expresó Édgar Tony Abarca Cabrera al concluir la actividad.

Por su parte, el director general de las Escuelas Halcones de Ixtapa y Soyaló, Fidencio Díaz Nava, destacó que el crecimiento del proyecto es resultado del compromiso de alumnos, entrenadores y padres de familia, quienes han respaldado el desarrollo de la disciplina en ambas sedes.

El profesor señaló que cada evaluación representa un paso importante en la formación integral de los practicantes, ya que además del aspecto técnico se fortalecen valores como el respeto, la perseverancia, la disciplina y la responsabilidad, principios fundamentales del Tae Kwon Do.

Próxima participación

Asimismo, adelantó que el siguiente objetivo para la organización será su participación en la Gran Copa Chiapas, programada para el próximo 18 de julio y en la que buscarán poner en práctica lo aprendido y continuar cosechando buenos resultados en competencias estatales.

Con este examen de grados, las Escuelas Halcones reafirman su compromiso de impulsar el crecimiento del Tae Kwon Do en Ixtapa y Soyaló, consolidándose como un espacio de formación deportiva para nuevas generaciones de artemarcialistas chiapanecos.