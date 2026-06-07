Hanna Cerecedo, convocada por preselección

El Basquetbol chiapaneco continúa dando muestras de su crecimiento y desarrollo a nivel nacional, luego de que la jugadora Hanna Detzany Cerecedo Rojas recibiera el llamado oficial para integrarse a la preselección nacional mexicana U-15 femenil, proceso que definirá al equipo que representará al país en el próximo Campeonato FIBA Centrobasket de la categoría.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la comunidad deportiva del estado, que ve en la joven atleta a una de las principales promesas del Basquetbol chiapaneco. Su convocatoria es resultado del esfuerzo, la disciplina y la constancia que ha demostrado a lo largo de su formación, destacando en competencias estatales y nacionales.

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Como parte del proceso de selección, Hanna participará en una concentración que se llevará a cabo del 15 al 21 de junio en las ciudades de Brownsville y San Antonio, en Texas, Estados Unidos. Durante esos días, las mejores jugadoras del país en la categoría U-15 trabajarán bajo la supervisión del cuerpo técnico nacional, que evaluará aspectos técnicos, tácticos, físicos y de desempeño colectivo para conformar la lista definitiva.

La convocatoria representa un importante reconocimiento para la basquetbolista chiapaneca, quien tendrá la oportunidad de competir y demostrar su talento frente a otros destacados elementos provenientes de diferentes estados de la República Mexicana.

Asimismo, este llamado refleja el trabajo que se hace en la entidad para impulsar el desarrollo de nuevas generaciones de deportistas, fortaleciendo los procesos de formación y participación en eventos de alto nivel competitivo.

Familiares, entrenadores, compañeros y dirigentes deportivos han expresado su respaldo a la jugadora, deseándole éxito en esta importante etapa de su carrera. La expectativa es alta, pues una eventual inclusión en la selección definitiva le permitiría representar a México en uno de los torneos más importantes de la región para su categoría.