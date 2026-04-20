Histórica plata para Chiapas en la Olimpiada

La delegación chiapaneca de Voleibol escribió una página dorada en su historia deportiva al conquistar la medalla de plata dentro de la Olimpiada Nacional (Conade) 2026, resultado que representa el primer podio para esta disciplina en el máximo evento juvenil del país.

El equipo varonil de la categoría Infantil Menor logró una destacada actuación en la competencia celebrada en las instalaciones de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), mostrando solidez en cada uno de sus encuentros y consolidándose como uno de los conjuntos más competitivos del certamen.

Desde la fase de grupos, el representativo estatal dejó claro su potencial al avanzar de manera invicta, superando con autoridad a selecciones de gran nivel como Guerrero, Puebla y Jalisco. Con un juego ordenado, buena lectura en la red y consistencia en la recepción, los chiapanecos lograron instalarse en la gran final con paso perfecto.

Se enfrentan a sonorenses

En el duelo por el título, Chiapas se midió ante una fuerte escuadra de Sonora, que logró imponer condiciones desde los primeros puntos del encuentro. A pesar del esfuerzo y la entrega mostrada en la cancha, los chiapanecos no lograron revertir la presión rival y terminaron cayendo en dos sets con parciales de 14-25 y 17-25.

Más allá del resultado en la final, la medalla de plata representa un hecho sin precedentes para el Voleibol chiapaneco, que por primera vez alcanza el podio en una Olimpiada Nacional, marcando un antes y un después en el desarrollo de esta disciplina en el estado.

Trabajo en equipo

Este logro es reflejo del trabajo constante de jugadores y cuerpo técnico, quienes han apostado por la formación y el crecimiento competitivo, posicionando a Chiapas dentro del mapa nacional del Voleibol juvenil.

La selección estuvo integrada por Juan Pablo Hernández Jiménez, Jostin Ramírez Hernández, Geoffrey Vázquez Flores, Juan Pablo Domínguez López, Isaías Hernández Vázquez, Sebastián Marín García, Daniel Herrera de la Cruz, Cornelio Vidal Ozuna, Alexis Jafeth Zárate Victorio y Celso Gabriel Zárate Victorio, bajo la dirección de los entrenadores Antonio Torreblanca y Héctor Cruz.

Con este resultado, Chiapas no solo suma una medalla histórica, sino que también envía un mensaje claro sobre el crecimiento del Voleibol en la entidad, perfilándose como una disciplina con futuro prometedor en próximas ediciones de la Olimpiada Nacional.