HO Speed Racing suma fuerte en Querétaro

La segunda mitad de la temporada 2026 de Trucks México Series inició con una carrera de alta exigencia en el autódromo Ecocentro de Querétaro, donde HO Speed Racing volvió a mostrar solidez colectiva al colocar tres de sus camionetas dentro del Top 10 y mantenerse en la pelea por los puestos del Chase.

Rafael Maggio, al volante de la Truck 1 de Prime Sports, protagonizó una actuación consistente tras calificar en la quinta posición; se mantuvo durante buena parte de la competencia entre los protagonistas, administrando el ritmo y cerrando con un resultado que le permite seguir acumulando puntos importantes en la clasificación general. “Tuvimos una camioneta muy rápida todo el día. Logramos calificar quintos y en la carrera nos mantuvimos peleando por los primeros lugares”, destacó Maggio.

Everardo Fonseca, en la Truck 94 de Nucage Racing, también tuvo una jornada de mucho carácter para finalizar en el séptimo puesto. Jesús Ruiz, con la Truck 25 completó la presencia de HO Speed Racing dentro del Top 10, en una carrera con múltiples contactos y banderas amarillas, donde el piloto mantuvo la calma para evitar mayores incidentes y asegurar un décimo lugar. “Tener tres camionetas de HO Speed Racing dentro del Top 10 habla del gran trabajo que viene realizando todo el equipo”, señaló Ruiz.

Por su parte, Luis Goulart, a bordo de la Truck 11, enfrentó un reto complicado por la pérdida de rendimiento de su unidad desde los primeros giros y, a pesar de ello, completó la competencia.