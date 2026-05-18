Huiqui pone a Cruz Azul a soñar con la décima

La sonrisa de Joel Huiqui lo decía todo tras eliminar a Chivas y clasificar a Cruz Azul a la final del Clausura 2026.

“Merecidamente estamos en una final”, afirmó.

El entrenador cementero aseguró que el equipo hizo lo necesario para disputar el campeonato. “No hay mejor equipo que merezca disputar el título”, declaró Huiqui. También explicó que su trabajo con el plantel fue sencillo y directo. “Nuestra gestión ha sido muy simple, dar orden”.

Huiqui dejó claro que el protagonismo pertenece a los jugadores y no al cuerpo técnico. “Ellos son los actores principales”, comentó el estratega mexicano. Además, reconoció la emoción que vive en una etapa especial dentro de la institución celeste.

El técnico habló sobre su deseo de permanecer en Cruz Azul y recordó el vínculo que tiene con el club desde hace muchos años. “Obviamente me encantaría seguir en el equipo. Desde que tengo memoria soy parte del club”, señaló Huiqui después del silbatazo final.

Aunque aceptó la ilusión de continuar, el entrenador prefirió enfocarse en la final. “Hoy quiero disfrutar la final, prepararla bien y buscar que la institución consiga un título más”, comentó el estratega, quien sueña con entregarle la décima estrella a la afición.

También explicó cómo logró levantar al equipo en la recta final del torneo. “Sentí esa necesidad de un apoyo muy básico, un apoyo de amigo”, reveló el técnico.

El estratega insistió en que la base del plantel nunca cambió y destacó el convencimiento de sus futbolistas. “Son los mismos jugadores de hace 20 partidos”, dijo Huiqui. Después agregó: “Lo hicimos bien, estamos para pelear el torneo”.

Finalmente, Joel Huiqui agradeció el esfuerzo de sus jugadores y reiteró que Cruz Azul merece pelear por el campeonato. “Estoy agradecido con el equipo y muy contento por lo que hemos logrado”, expresó. Luego cerró con una frase que hoy ilusiona a toda La Máquina: “Esperamos poder ganar la décima”.