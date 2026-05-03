Ice Cars FC no suelta el liderato general

Ice Cars FC no quita el pie del acelerador y se mantiene como líder absoluto del Torneo Héroes Bonampak. El equipo motorizado lleva un paso perfecto con nueve victorias en fila; la más reciente, por apretado marcador de 5-4 a costa de su similar de Alcohólicos, en duelo disputado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Marcos Santiago lideró el triunfo con un doblete, mientras que Orlando Martínez, Erick Estrada y Carlos Rodríguez completaron la cuenta. Del lado contrario, Luis Ángel Mata consiguió un par de goles, en tanto que Alexis Pérez y Ronny Domínguez aportaron uno cada uno.

Ganaron Aston Villa y Enbe

En más resultados de la novena jornada del campeonato organizado por la Liga Guerrero Zoque, Aston Villa superó por contundente 7-4 a La Bandita, con destacadas actuaciones de Alex Robles y Sergio Caballero, autores de sendos tripletes, y Rigoberto Estrada completó la cuenta. Del lado perdedor descontaron Raúl López (2), Emmanuel Pérez y Jorge López.

Por su parte, Deportivo Enbe derrotó por 5-3 a Juventus FC, con goles de José Mancilla, Pablo Flores, Carlos Gómez, Gerardo Sánchez y David González. Por su rival anotaron Enrique Bejarano y Bryan Mendoza, además de un autogol.

Con estos triunfos, tanto Aston Villa como Deportivo Enbe llegaron a 21 puntos, para colocarse en segundo y tercero de la clasificación respectivamente.

Otros resultados

En esta ronda destacó la goleada de 9-1 que Santa Cruz propinó a Cafecito con Leche, con “hat-trick” de Diego Cárdenas, dobletes de Daniel Méndez y Ediel Velázquez, sumados a una diana de Eduardo Fuentes. El de la honra de los “cafetómanos” lo hizo Bruno Díaz.

Santos FC dio la sorpresa al vencer por 6-2 al conjunto de Águilas FC, con dobletes de Frank Méndez y Eduardo Santiago, más los goles de Brayan Montes y Benito Barrios. Por los emplumados descontó Leonardo Hernández y también hubo un autogol a su favor.

Por su parte, Ambulancias Colibrí derrotó por 6-3 a Mamitas Chiapas, con triplete de Luis Abarca y los tantos de Guillermo Estrada, Josué Gómez y Edson Ramírez. Del lado rival descontaron César López, Alan Escobar y David Santiago.

En cerrado partido, AC Milan venció por 4-3 a Jaguares FC, con anotaciones de José, Andrés y Ángel Hernández, además de una diana de Marvin Rodríguez. por los felinos marcaron Javier Barrientos, Giovani Díaz y Javier Pérez.

Espectacular empate

En el duelo más espectacular de la jornada, Cayuco FC y Deportivo Azteca igualaron 7-7, aunque estos últimos sumaron un punto extra en penales al imponerse por 6-5.

En el tiempo regular, por Cayuco destacó Víctor Álvarez con cuatro “pepinos”, mientras que Jaime Santiago, Carlos Ocaña y Giovani Ramírez hicieron los otros goles. Del lado de los Aztecas los jugadores Rosemberg Roque, Jesús Rivera y Cristiano Rivera aportaron dobletes, y Tomás Trejo cerró la cuenta.

Es oportuno comentar que los únicos equipos que no tuvieron acción la fecha anterior fueron Peña FC y Real Brasil, al corresponderles descanso.