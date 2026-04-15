Impulsan Carrera Kilómetros de Sonrisas

Con el objetivo de promover el deporte, fortalecer la salud laboral y generar un impacto social positivo, la asociación Empresarios Chiapanecos de la Innovación Social (Echisac), encabezada por Rogelio López Vázquez, presentó la carrera atlética con causa Kilómetros de Sonrisas, a celebrarse el próximo 2 de mayo en la capital chiapaneca.

Este evento destaca por su enfoque solidario, ya que la inscripción no tendrá costo. En su lugar, los participantes deberán donar un juguete nuevo o en buen estado, el cual será destinado a pequeños en situación de vulnerabilidad, en el marco de las celebraciones del Día del Niño. La iniciativa busca sensibilizar a la población y generar un vínculo entre el deporte y la ayuda comunitaria.

El dirigente de Echisac subrayó que la meta principal es recolectar la mayor cantidad de juguetes posible para llevar alegría a quienes más lo necesitan. Asimismo, resaltó que este tipo de actividades permiten involucrar a la sociedad en causas que trascienden lo deportivo, fomentando valores como la empatía y la solidaridad.

Competencia

En el parque recreativo Caña Hueca se desarrollará la carrera de 5 kilómetros, en categoría libre, además de un circuito infantil dirigido a participantes de entre 6 y 13 años. Los organizadores contemplan ofrecer servicios de hidratación, fruta y masajes al finalizar el recorrido, garantizando una experiencia integral para los corredores.

Además, entregarán 500 medallas conmemorativas y habrá rifa de bicicletas profesionales entre los inscritos, lo que añade otro incentivo para formar parte de esta causa. Desde el ámbito empresarial, López Vázquez destacó que Echisac integra a sectores como la construcción, el comercio, la gastronomía y la educación, impulsando acciones de responsabilidad social empresarial.

Señaló que la participación de colaboradores en este tipo de eventos no solo fortalece la convivencia, sino que también contribuye a mejorar su bienestar físico y su desempeño laboral.