Inauguran el Torneo de Campeones

Emoción y espíritu deportivo enmarcaron la ceremonia inaugural del Torneo de Campeones por el 51 Aniversario de El Delfín de Chiapas, celebrada este sábado en las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Atletas, entrenadores, jueces y familiares se dieron cita para para vivir una auténtica fiesta acuática, con motivo de un año más de existencia del club capitalino.

Marco del evento

El certamen reúne desde el pasado viernes 15 y hasta este domingo 17 de mayo a 285 nadadores, provenientes de Tabasco, Veracruz y diversos municipios de Chiapas, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la Natación en el sureste mexicano.

En el acto protocolario la profesora Mónica Anzueto Moguel, directora pedagógica y gerente de El Delfín Poniente, dio la bienvenida a las delegaciones participantes y subrayó la relevancia del torneo como una plataforma de preparación y crecimiento competitivo para las nuevas generaciones de atletas chiapanecos.

Posteriormente, Alfredo Borrego González, juez árbitro avalado por World Aquatics, encabezó la toma de protesta de los competidores, acompañado por Enrique Borrego González, representante de Panam Aquatics.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de la excampeona nacional Lily Anzueto Moguel, quien encabezó el protocolo junto a Amanda Moguel Rodríguez, entrenadora en jefe del club anfitrión, y Rocío Anzueto Moguel, excampeona panamericana de Triatlón.

Uno de los momentos más emotivos fue el tradicional desfile de equipos participantes, que avanzaron alrededor de la alberca entre aplausos y música, mostrando la unión y la pasión que caracterizan a la comunidad acuática.

Tras la ceremonia se desarrolló la segunda sesión competitiva, con pruebas individuales y relevos. La actividad cierra este domingo con las premiaciones generales por clubes, Top 15, así como a los campeones y subcampeones individuales.