Inglaterra no cede ante Noruega

Inglaterra se sobrepuso al gol de Schjelerup en el primer tiempo, lo empató y debió esperar hasta el primer tiempo extra para remontar el resultado para llevarse la victoria en Miami por 2-1.

La figura estelar fue nuevamente Jude Bellingham, que anotó los dos goles y llegó a siete tantos en el mundial.

Inglaterra festeja

Sin embargo, el trámite del encuentro comenzó a favor de los noruegos y así lo evidenciaron en el marcador cuando al (minuto 36), Andreas Schjelderup, disparó al arco sin tanto ángulo, y aun así, mando el esférico al fondo de las redes para sorprender a todos en el estadio.

Pero la reacción de Los Tres Leones llegó de la mano de Bellingham al (minuto 45 + 2), en una gran definición de zurda. El empate prevaleció y el alargue se haría presente en suelo estadunidense, pero temprano en los tiempos extras llegaría el doblete de Jude, aprovechando un error del portero.

Neutralizan a Haaland

Inglaterra también ganó porque neutralizó a Haaland, quien solo tuvo un par de cabezazos y ya no disputó los últimos 15 del alargue porque su entrenador decidió cambiarlo.

A Inglaterra no le importó. Defendió la última media hora con cinco hombres en su última línea y mutó en un equipo contragolpeador.

Anímicamente Noruega ya no pudo levantarse y con ello se despiden del Mundial 2026.

El equipo inglés terminó festejando porque a lo largo de las dos horas de Futbol en Miami fue el mejor de los dos. Y ahora espera por Suiza o la Argentina. Está entre los mejores cuatro equipos del mundial y buscarán hacer historia disputando nuevamente una final.