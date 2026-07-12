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Inglaterra no cede ante Noruega

Julio 12 del 2026
Intenso partido de cuartos de final que se jugó en medio de un calor agobiante. Agencias
Intenso partido de cuartos de final que se jugó en medio de un calor agobiante. Agencias

Inglaterra se sobrepuso al gol de Schjelerup en el primer tiempo, lo empató y debió esperar hasta el primer tiempo extra para remontar el resultado para llevarse la victoria en Miami por 2-1.

La figura estelar fue nuevamente Jude Bellingham, que anotó los dos goles y llegó a siete tantos en el mundial.

Inglaterra festeja

Sin embargo, el trámite del encuentro comenzó a favor de los noruegos y así lo evidenciaron en el marcador cuando al (minuto 36), Andreas Schjelderup, disparó al arco sin tanto ángulo, y aun así, mando el esférico al fondo de las redes para sorprender a todos en el estadio.

Pero la reacción de Los Tres Leones llegó de la mano de Bellingham al (minuto 45 + 2), en una gran definición de zurda. El empate prevaleció y el alargue se haría presente en suelo estadunidense, pero temprano en los tiempos extras llegaría el doblete de Jude, aprovechando un error del portero.

Neutralizan a Haaland

Inglaterra también ganó porque neutralizó a Haaland, quien solo tuvo un par de cabezazos y ya no disputó los últimos 15 del alargue porque su entrenador decidió cambiarlo.

A Inglaterra no le importó. Defendió la última media hora con cinco hombres en su última línea y mutó en un equipo contragolpeador.

Anímicamente Noruega ya no pudo levantarse y con ello se despiden del Mundial 2026.

El equipo inglés terminó festejando porque a lo largo de las dos horas de Futbol en Miami fue el mejor de los dos. Y ahora espera por Suiza o la Argentina. Está entre los mejores cuatro equipos del mundial y buscarán hacer historia disputando nuevamente una final.

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