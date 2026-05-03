Inicia Festival Regional de Minibasket Región 8

Con gran entusiasmo y una notable participación se inauguró de manera oficial el Festival Regional de Minibasket Región 8, en las canchas del parque deportivo y recreativo Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez, sede de esta importante eliminatoria rumbo a la etapa nacional.

El certamen reúne a un total de mil 560 atletas, distribuidos en 126 equipos, provenientes de los estados de Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas, consolidándose como uno de los eventos formativos más relevantes del Basquetbol en el sureste del país. Desde temprana hora se vio actividad en las canchas, marcando el inicio de intensas jornadas deportivas.

Inauguración

Durante el acto protocolario, autoridades deportivas y municipales encabezaron la ceremonia de apertura, haciendo énfasis en la labor de fomentar el deporte desde edades tempranas y brindar espacios de competencia para el desarrollo integral de niñas y niños. Carlos Mario Martínez del Solar, presidente de Ademeba Chiapas, fue el encargado de dar la bienvenida a las delegaciones, resaltando el compromiso de la organización por impulsar el Minibasket en la región.

Asimismo, se contó con la presencia de integrantes del presídium como Carlos Rosas Burguete, director de árbitros Ademeba; José Domingo Ruiz Grajales, secretario Ademeba; Emanuel Ríos Zárate, presidente de Minibasket Ademeba; Mauricio Cerecedo Zárate, coordinador de la Región 8; Manuel de Jesús Martínez Hernández, director del Indetux; Gustavo Adolfo, director del parque Caña Hueca, y Diana Eréndira Amezcua, entrenadora, quienes respaldaron el arranque de esta competencia.

En el plano deportivo, los encuentros ya comenzaron. Sobresale la participación de los representativos de Chiapas y Tabasco, que han mostrado un alto nivel competitivo en las primeras jornadas, generando gran expectación entre los asistentes.

Las sedes que han registrado mayor afluencia de público son el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos y el parque Caña Hueca, donde familiares y aficionados han acudido para apoyar a los llamados “pequeños gigantes” del Basquetbol, creando un ambiente vibrante en cada partido.

Siguiente fase

Cabe señalar que de este festival surgirán los siete mejores clubes que obtendrán su pase a la etapa nacional, donde representarán a Chiapas en busca de trascender a nivel país, en un proceso que pone a prueba no solo el talento, sino también la disciplina y el trabajo en equipo.

De esta manera, el Festival Regional de Minibasket Región 8 se destaca como una plataforma clave para el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones, dejando en claro que el futuro del Basquetbol en la región se construye desde estas competencias.