Inicia la batalla por las semifinales

La Liga Municipal Fut 9 Sospó pondrá en marcha la fase de cuartos de final, dando inicio a la etapa más emocionante del campeonato con una doble jornada programada en la cancha 1, donde las categorías juvenil e infantil mayor abrirán la actividad de la Liguilla.

Arranque

Tras concluir la fase regular, los equipos clasificados llegan con el objetivo de mantenerse en la pelea por el título, conscientes de que a partir de esta instancia cada encuentro será determinante para sus aspiraciones.

El primer partido se disputará a las 19:00 horas, cuando Atlas Tuxtla enfrente a Cuervos FC en la categoría juvenil. Ambos conjuntos tratarán de imponer condiciones desde el silbatazo inicial para dar un paso firme hacia las semifinales.

Disputa

La actividad continuará a las 21:00 horas con el duelo de la categoría infantil mayor, en la que Atlas se medirá con Necaxa 2014, dos escuadras que fueron protagonistas durante la temporada regular y que intentarán confirmar su buen momento en la fase de eliminación directa.

La organización de la Liga Municipal Fut 9 Sospó espera una gran respuesta de jugadores, entrenadores y aficionados, quienes serán testigos del arranque de una etapa en la que no existe margen de error y cada partido representa una oportunidad para seguir soñando con el campeonato.

Con estos encuentros comenzará oficialmente la lucha por los boletos a las semifinales, en una jornada que promete emociones, buen Futbol y un alto nivel competitivo entre los equipos participantes.