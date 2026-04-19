Inicia Olimpiada Nacional en Puebla

La Olimpiada Nacional, considerada el semillero más grande de talentos deportivos en México, inauguró de manera oficial una nueva edición en la ciudad de Puebla, sede principal de este evento en 2026.

Con la presencia de Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se dio el banderazo inicial a las competencias. Más de 40 mil atletas provenientes de todo el país participarán en 51 disciplinas deportivas, consolidando este encuentro como el más importante en el desarrollo de jóvenes talentos.

“Yo estuve allí, en el lugar en el que ahora están sentados, quizá sin saber por completo hasta dónde iba a llegar. Les pediría que no olviden este momento: la Olimpiada Nacional no es solo una etapa, es el comienzo de sus carreras llenas de éxito en el deporte”, expresó Pacheco.

Proyección

La Olimpiada Nacional Conade 2026 no solo representa un espacio de competencia, sino también un escenario de formación, disciplina y orgullo nacional. Cada edición se convierte en una plataforma para que los atletas proyecten su esfuerzo y aspiraciones hacia competencias internacionales.

“Son 30 años que celebramos de una forma distinta, con mayor comunicación y apoyo a los atletas. Tres décadas formando talento y cambiando vidas. Aquí han comenzado miles de historias; es un lugar en el que se deben dar cuenta de lo grande que pueden llegar a ser”, finalizó el exdeportista.

El evento se desarrollará hasta el 2 de junio de 2026, ofreciendo semanas de intensa actividad deportiva que marcarán la trayectoria de miles de jóvenes.