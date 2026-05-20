Intensa batalla rumbo a la postemporada

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió una jornada llena de intensidad y partidos decisivos que comenzaron a definir el rumbo de la postemporada, especialmente en las categorías open femenil y open mixta, en las que varios equipos dieron golpes importantes en la pelea por las semifinales. Las acciones se llevaron a cabo en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Open Femenil, cerrada la batalla

South Crew abrió la actividad con una contundente victoria de 24-0 sobre Power Puff, confirmando su regularidad y solidez en ambos lados del emparrillado.

Más tarde, Pamboleras reafirmó su condición de favorito al derrotar por 19-6 a Borregas, mientras que Jaguares de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) también logró un triunfo importante tras imponerse por 28-12 ante Toxic, resultado que las mantiene en la pelea directa por un lugar en semifinales.

Ya en la segunda parte de la jornada, Toxic regresó al campo y logró recomponerse con una victoria de 20-0 sobre Power Puff en un duelo en el que la defensiva fue determinante.

De este modo el torneo Open Femenil quedó prácticamente definido rumbo al cierre de la fase regular; únicamente resta el encuentro entre South Crew y Toxic, programado para el próximo sábado, día en que también se disputarán las semifinales.

Open Mixto de alto voltaje

Esta categoría vivió algunos de los partidos más cerrados de la jornada. El representativo unicachense ganó por 14-13 gente a MG Team en un encuentro que se definió en la última jugada gracias a una conversión de dos puntos que terminó marcando la diferencia.

Por su parte, Mustangs también consiguió un triunfo importante al imponerse por 20-7 sobre Toros Jr., mientras que Borregos Jr. dejó clara su fortaleza ofensiva tras aplastar por 45-12 a Toros.

En otro emocionante duelo, Diablitos superó por 15-13 a Tucanes Enlef en un cierre dramático, en tanto que Power Puff venció por 6-0 a Toxic en un choque completamente dominado por las defensivas.

Exhibición ofensiva varonil

Dentro del campeonato Open Varonil, Toros obtuvo la victoria “forfeit” ante Baby Rich, luego de que su rival no se presentó para el encuentro. Más tarde, las emociones llegaron cuando Diablitos firmó una de las actuaciones más contundentes de esta fecha al derrotar por 43 puntos 20 a Jaguares de la Unicach, gracias a una ofensiva explosiva que marcó la diferencias desde la primera mitad.

TNT Femenil y Mixto

En la categoría TNT Femenil, Ocelotes Blancos de la Benemérita Unach protagonizó una de las actuaciones más dominantes de la jornada al vencer por 25-0 a Valkirias. El conjunto universitario impuso condiciones desde las primeras ofensivas y anuló completamente a su oponente con una defensiva agresiva y ordenada.

Por su parte, en el TNT Mixto, Unicach Next Gen consiguió su primer triunfo del torneo al superar por 6-2 a Mustangs en un partido completamente defensivo. La Liga Uniflag entró así en una etapa decisiva de la temporada, con equipos afinando detalles y buscando llegar en su mejor nivel a la pelea por el campeonato.