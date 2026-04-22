Invitan a jugar el Mundialito Infantil

Niños y niñas vivirán al doble la emoción de la Copa del Mundo de la FIFA, disputando a la par el Mundialito Pizza Hut-KFC de Futbol 7, a partir del 12 de junio, en Tuxtla Gutiérrez.

Esto fue dado a conocer por el promotor Luigi Gutiérrez García, en compañía de José Luis Zebadúa, representante de los patrocinadores que dan nombre al certamen.

“Buscamos la convivencia, que se reúna la familia y vivamos este mundial de manera distinta, además que los niños se reúnan a practicar deporte”, destacó Gutiérrez.

Bases del torneo

El campeonato está dirigido a niños y niñas de 10, 11 y 12 años de edad, con un cupo limitado a 12 selecciones. Los registros se cierran el 25 de mayo.

Se desarrollará a la par del Mundial de la FIFA y añadió que el arranque será el viernes 12 de junio, un día después del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

Los equipos estarán conformados por un mínimo de 10 y un máximo de 12 jugadores, y los partidos se efectuarán las canchas de la Colonia Los Laguitos, los días sábados y domingos.

El costo de inscripción es de 300 pesos por jugador e incluye playera, balón de Futbol, así como degustación de productos del patrocinador. Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 9611138756, o bien directamente a KFC Terán.

Finalmente, informó que se repartirán premios al campeón y al subcampeón, así como al líder goleador y al mejor portero.