Invitan al Torneo de Campeones 51 Aniversario

El club deportivo El Delfín de Chiapas hizo oficial la convocatoria para su tradicional Torneo de Campeones con motivo de su 51º aniversario. El certamen tendrá lugar en la alberca del Centro de Entrenamiento, en Tuxtla Gutiérrez, del 15 al 17 de mayo.

La competencia está abierta exclusivamente a clubes y escuelas afiliadas a la Asociación Deportiva de Natación y Aguas Abiertas de México, A. C., y se desarrollará en cuatro sesiones, bajo el sistema de final contra reloj, con cronometraje electrónico y reglamento vigente de World Aquatics.

Categorías y premiación

Se definirán por edad al primer día de competencia, desde 8 años y menores hasta 50 y mayores, en ambas ramas. Los nadadores más pequeños competirán en seis pruebas individuales, mientras que a partir de los 11 años serán ocho pruebas, además de relevos.

Se reconocerá a los mejores atletas por sumatoria de puntos. En categorías infantiles y juveniles se premiará a los primeros 15 lugares con medallas de oro, plata y bronce, según su posición, en tanto que en la división master se distinguirá a los diez mejores. También entregarán medallas a los tres primeros puestos en relevos.

Otorgarán placas a campeones y subcampeones individuales, certificados para quienes impongan nuevos récords y trofeos para los tres mejores equipos en la clasificación general. Además, habrá estímulos especiales para entrenadores y para los nadadores más pequeños en pruebas de velocidad.

Actividades

El club capitalino, afiliado a la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas, A. C., informó que las inscripciones tendrán un costo de 530 pesos, teniendo como fecha límite el 4 de mayo. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 9616686240.

Las actividades iniciarán el viernes 15 por la tarde. El sábado 16 se llevará a cabo la inauguración oficial por la mañana, y se desarrollarán sesiones matutinas y vespertinas, incluyendo pruebas para categoría master. El domingo 17 se celebrarán la última jornada y la premiación general.