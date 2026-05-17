Israel Reyes respalda a Henry Martín

El pasado domingo, las Águilas del América se quedaron a un pénalti de firmar una gesta épica contra los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria, de esas que acostumbran los azulcrema en Liguillas.

Vinieron de un 3-0 para quedar 3-3, resultado que los dejó fuera en los cuartos de final por la posición en la tabla; sin embargo, el cobro fallido de Henry Martín en los últimos minutos del partido pudo significar la remontada.

El capitán de los de Coapa manifestó en redes sociales su sentir, luego del pénalti que pudo darles el boleto a las semifinales del Clausura 2026, acción que refleja lo que representa para el americanismo, según Israel Reyes.

“Realmente lo que hizo de dar la cara y dar palabras habla de lo que es, del jugador y capitán que es para la institución. Deseo que vayan cosas mejores de las que ya cumplió, y claro que estuve cerquita en estos días pasados”, declaró el zaguero durante su concentración con la Selección Mexicana.

Para Reyes, “La Bomba” es de lo mejor que le ha pasado al América en mucho tiempo. “Henry (Martín) es amigo mío. Compartimos vestidor, compartimos amistad y le transmití unas palabras de que es de lo más grande que le ha pasado al club en muchos años”, enfatizó el lateral del Tricolor.