Jaguares FC convoca a sus visorías

Jaguares FC comenzará a dar forma a su proyecto para la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier FMF con las visorías oficiales a efectuarse los días 10 y 11 de julio, a partir de las 7:00 horas, en las canchas alternas del estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

La convocatoria está dirigida a futbolistas nacidos entre los años 2000 y 2010, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus cualidades ante los encargados del proyecto felino, para buscar un lugar dentro de la institución.

Requisitos

Los aspirantes deberán llegar 30 minutos antes del inicio de las pruebas, utilizar ropa deportiva blanca y calzado multitacos. Además, será obligatorio entregar la carta responsiva debidamente firmada y presentar el NUI.

El club puso a disposición de los interesados el documento correspondiente a las visorías, que deberá ser descargado de su portal oficial, llenado y presentado para participar en el proceso de evaluación.

Regresan a la vida

La convocatoria representa el primer paso público de Jaguares FC hacia el siguiente ciclo futbolístico y abre una nueva oportunidad para que jugadores chiapanecos y de otras regiones busquen integrarse al equipo.

Estas visorías son la primera actividad rumbo a la próxima campaña a la que Jaguares FC convoca a través de sus redes sociales desde abril, cuando terminó su participación en la Temporada 2025-2026.

En torno al futuro del club han surgido versiones sobre un posible cambio de directiva; sin embargo, hasta el momento esta modificación no ha sido anunciada de manera oficial.