Jaguares reúne a más de 500 talentos

Más de 500 jóvenes futbolistas acudieron este viernes a la primera jornada de visorías convocada por Jaguares FC, con el objetivo de buscar un lugar en el plantel que participará durante la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Futbol.

Desde muy temprana hora, jugadores nacidos entre los años 2000 y 2010 comenzaron a concentrarse en las canchas alternas del estadio Zoque Víctor Manuel Reyna. Los aspirantes llegaron procedentes de distintos municipios de Chiapas, muchos de ellos acompañados por familiares que permanecieron atentos al desarrollo de las pruebas pese al intenso calor.

Bajo la observación del cuerpo técnico, los futbolistas fueron distribuidos por categorías para cumplir con una serie de ejercicios físicos y técnicos. La evaluación incluyó partidos en espacios reducidos y encuentros de práctica, en los que los entrenadores analizaron aspectos como velocidad, coordinación, dominio del balón, ubicación dentro del terreno de juego y capacidad para tomar decisiones.

Proyecto

La respuesta superó las expectativas de los encargados del proyecto, quienes destacaron el interés que todavía genera Jaguares entre los jóvenes que buscan una oportunidad en el Futbol profesional. La convocatoria representa una nueva ventana para el talento chiapaneco y permite al club observar jugadores que podrían integrarse a las distintas etapas de preparación.

Con estas visorías, Jaguares comienza a definir las bases de su proyecto para la próxima campaña y reafirma su intención de construir un equipo con una importante presencia de futbolistas locales. Es oportuno recordar que esta actividad es la primera convocatoria pública del club desde que concluyó su participación en la Temporada 2025-2026.

Aunque han circulado versiones sobre un posible cambio en la directiva, hasta el momento el club no ha hecho un anuncio oficial al respecto, pero ha trascendido que podría darse la próxima semana. Por ahora la atención se concentra en el trabajo deportivo y en la selección de los jugadores que avanzarán a las siguientes fases del proceso.