Jhosua Cruz compite entre la élite

El artemarcialista chiapaneco Jhosua “Yoshi” Cruz tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Tae Kwon Do que se celebra en la Arena Carioca de Río de Janeiro, Brasil, logrando avanzar hasta la ronda de los dieciseisavos de final dentro de uno de los eventos más exigentes del continente.

El representante mexicano arrancó su participación con una sólida actuación en la primera ronda, donde superó por marcador de 2-0 al chileno Mario Becerra, mostrando seguridad, velocidad y buen manejo táctico sobre el área de combate.

Desde los primeros segundos del enfrentamiento, Yoshi Cruz tomó la iniciativa de las acciones, logrando conectar puntos importantes que le permitieron controlar el combate y sellar su pase a la siguiente etapa del certamen continental.

La victoria tomó relevancia debido al alto nivel competitivo que presenta esta edición del Campeonato Panamericano, considerado por especialistas como uno de los cuadros más fuertes de los últimos años al reunir figuras olímpicas, campeones mundiales, medallistas continentales y atletas ubicados entre los mejores del ranking oficial de la World Taekwondo.

Con el triunfo conseguido en la ronda inicial, el chiapaneco accedió a los dieciseisavos de final, donde enfrentó al brasileño Allan Machado en un combate intenso y disputado de principio a fin.

Durante el enfrentamiento, ambos competidores protagonizaron un duelo estratégico, con intercambios constantes y momentos de alta tensión que mantuvieron cerrado el marcador en todo momento. Sin embargo, el local Allan Machado logró imponerse por 2-1, dejando fuera de competencia al mexicano.

A pesar del resultado, la actuación de Jhosua Cruz dejó buenas sensaciones dentro del torneo internacional, al competir de tú a tú ante exponentes de gran trayectoria y demostrar que el Tae Kwon Do chiapaneco continúa teniendo presencia en escenarios de talla continental.