Jornada de oro, plata y bronce en el Judo

La delegación de Chiapas tuvo una destacada jornada en la disciplina de Judo en la Olimpiada Nacional Conade 2026, celebrada en Yucatán, al conquistar un oro, una de plata y una de bronce, en distintas categorías, para consolidar su presencia en el medallero nacional.

El máximo logro llegó de la mano de María Fernanda Cruz Bolón, quien en la división sub-21 femenil de 63 kilogramos se proclamó campeona nacional y alcanzó un hecho histórico al convertirse en pentacampeona, tras sumar cinco medallas de oro en diferentes ediciones de la justa deportiva.

En su camino al título, Cruz Bolón superó a rivales de Jalisco, Veracruz y Yucatán, además de imponerse en semifinales a la representante de la Universidad Nacional Autónoma de México y cerrar con victoria en la final ante Nuevo León.

Con este resultado, la judoca chiapaneca ha conquistado oros en Sonora 2022, Tabasco 2023, Campeche 2024, Tlaxcala 2025 y Yucatán 2026, consolidándose como una de las atletas más destacadas del país.

Otras preseas

La segunda medalla para Chiapas llegó en la categoría sub-24 femenil de más de 70 kilogramos, en la que Jessica Monserrat Gómez Cruz obtuvo la presea de plata tras imponerse ante representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social y Quintana Roo, cayendo únicamente en la final ante Nuevo León.

Por su parte, el bronce fue conseguido por Osman Daniel García Cordero en la categoría sub-24 varonil, luego de vencer a Yucatán en su primer combate y posteriormente caer ante Hidalgo y Jalisco en las rondas siguientes, para asegurar su lugar en el podio nacional.