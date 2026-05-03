José Arellano, con la mira puesta en León

Se avecina el cuarto escalón del calendario 2026 del campeonato Gran Turismo México Pro 1 para el piloto José Arellano y el equipo Chevron Racing, visitando este fin de semana la pista del Autódromo de León, junto a la Súper Copa Roshfrans.

El piloto sigue con su paso ascendente en este año, ya colocado en el cuarto escalón del campeonato Gran Turismo México Pro 1 con un total de 239 unidades, que lo tienen a solo dos puntos de poder meterse entre los tres primeros lugares de la tabla general.

Para ello, el siguiente reto lo espera en en León, pista que conoce bien y en donde querrá alargar su buena racha sin bajar del podio para llevarse la mayor cantidad de puntos posible cuando se acerca la mitad del calendario.

Motivación a tope

“Vamos de menos a más, logrando esa constancia que queríamos tener y sin despegarnos del objetivo de estar entre los punteros del campeonato, así que el balance hasta el momento es muy positivo para el equipo”, declaró Arellano antes de la competencia.

“Ahora hay que pensar en no bajarnos del podio, en poder mantenernos con el ritmo que hemos mostrado y poder ir por ese triunfo a León, que es lo que nos está faltando por ahora, consolidarnos con la victoria”, añadió.

Con carrera este domingo en punto de las 13:50 horas, el equipo Chevron Racing, junto a José Arellano, pone la mira en lograr la bandera a cuadro en el autódromo de León.