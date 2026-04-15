Joshua Cruz, entre los mejores del mundo

El taekwondoín chiapaneco Joshua Emanuel Cruz firmó una destacada actuación en el Campeonato Mundial Junior de la World Tae Kwon Do, celebrado en Uzbekistán, donde se quedó a un paso de las medallas tras caer en la ronda de cuartos de final ante el iraní Benyamin Soltanian.

El combate fue intenso de principio a fin. En el primer asalto, el representante asiático tomó ventaja al imponerse por marcador de 4-1, obligando al mexicano a replantear su estrategia para el segundo episodio.

Para el “round” definitivo, Cruz mostró carácter y determinación al irse con todo al frente en busca de la remontada. El chiapaneco logró acortar distancias en el marcador y mantuvo la pelea cerrada hasta los últimos segundos; sin embargo, el tiempo no fue suficiente para revertir el resultado, cayendo finalmente por 10-8.

A pesar del revés, el desempeño de Joshua Cruz lo coloca en el Top 5 mundial de su categoría, un logro significativo que resalta su crecimiento deportivo y lo consolida como una de las principales promesas del Tae Kwon Do mexicano.

Este resultado cobra aún mayor relevancia al tratarse de su segunda participación en un certamen de talla internacional, confirmando su capacidad para competir al más alto nivel.

Con esta actuación el chiapaneco deja en alto el nombre de México en la escena mundial, además de marcar un precedente importante para futuras generaciones dentro de esta disciplina.