Karen Acosta celebra con un reto especial

Una jornada llena de emoción y significado protagonizó la corredora Karen Acosta, quien decidió celebrar su cumpleaños número 42 de una manera poco convencional: cumpliendo el reto personal denominado “Maratón de Vida”, el cual completó acompañada de amigas, amigos y familiares.

Desde temprana hora, la atleta inició su recorrido con gran determinación, partiendo desde los linderos de Llano San Juan, en la zona de Protección Civil, con destino a Tuxtla Gutiérrez. A pesar de las altas temperaturas que se hicieron presentes durante la travesía, Acosta mantuvo un ritmo constante y enfocado, alcanzando inicialmente una distancia de 32 kilómetros.

La exigencia no terminó ahí, ya que los 10 kilómetros restantes los completó dentro del circuito del parque recreativo Caña Hueca, donde al final selló su objetivo, demostrando que la constancia y la claridad en las metas pueden convertir cualquier desafío en una realidad alcanzable.

El cierre de la prueba fue particularmente emotivo, no solo por el esfuerzo físico realizado, sino por el simbolismo de la fecha. Karen Acosta registró un tiempo oficial de cuatro horas, 41 minutos y nueve segundos, recorriendo un total de 42.9 kilómetros, con un ritmo promedio de seis minutos con 39 segundos por kilómetro.

Como muestra de agradecimiento hacia quienes la acompañaron durante esta experiencia, la corredora entregó medallas conmemorativas a cada participante, piezas que reflejan su historia dentro del Atletismo, disciplina que comenzó a practicar en el año 2022. A la fecha, suma seis maratones en su trayectoria, destacando participaciones en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y París en 2025, siendo este último uno de los más significativos.

Durante la celebración, Acosta también dedicó un reconocimiento especial a su padre, el profesor Julio César Acosta, a quien señaló como su principal inspiración para incursionar en el Atletismo. Subrayó que el deporte ha sido clave en su vida, no solo como actividad física, sino como una forma de crecimiento personal y bienestar integral.