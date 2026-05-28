Karime Montoya sube al podio continental

La arquera chiapaneca Karime Montoya Alfaro tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano Juvenil Medellín 2026 al conquistar una medalla de oro y una de bronce, domo parte de la selección mexicana femenil de arco recurvo sub-21, en competencia celebrada en el Campo Suramericano de Tiro con Arco de Colombia.

La atleta originaria de Chiapas volvió a demostrar su calidad internacional al formar parte del representativo mexicano que logró quedarse con el campeonato continental en la modalidad por equipos. Junto a Victoria Virgen e Isis Gutiérrez, la escuadra nacional derrotó al representativo anfitrión de Colombia por marcador de 5-1 en una intensa final que mantuvo gran nivel técnico de principio a fin.

México se llevó el triunfo con parciales de 52-50, 55-50 y 54-54, suficientes para asegurar la medalla de oro y dejar a Colombia con la plata, mientras que Estados Unidos se quedó con el bronce de la competencia.

Modalidad individual

Karime Montoya firmó una sobresaliente participación desde las primeras rondas. En su debut logró imponerse en un cerrado enfrentamiento por 6-5 ante Katherin Urrego, representante de Colombia, avanzando así a los cuartos de final.

Posteriormente venció por marcador de 7-3 a la también mexicana Isis Gutiérrez, para instalarse en las semifinales del certamen continental. Ahí enfrentó a su compatriota Victoria Virgen, quien terminó superándola por 6-2 en un duelo de alto nivel entre seleccionadas nacionales.

Lejos de bajar el ritmo, la chiapaneca regresó con determinación en la disputa por el tercer lugar y consiguió quedarse con el bronce tras derrotar por 6-5 a la estadounidense Eliana Son en uno de los encuentros más emocionantes de la jornada.

Con estos resultados la delegación mexicana continúa consolidándose como una de las potencias juveniles del continente, acumulando hasta el momento seis medallas en el certamen: dos preseas doradas en recurvo sub-21, una plata en compuesto varonil y tres bronces en distintas categorías juveniles.