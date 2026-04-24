Kilómetros de Sonrisas, lista para iniciar

Con el objetivo de fomentar la actividad física y apoyar a la niñez, fue anunciada la carrera con causa Kilómetros de Sonrisas, que se llevará a cabo el próximo 2 de mayo en el parque recreativo Caña Hueca, teniendo como punto de reunión las letras representativas del lugar.

Organizada por la asociación Empresarios Chiapanecos de la Innovación Social (Echisac), en coordinación con Protectoimpac, el evento busca reunir a corredores y público en general en una jornada deportiva con sentido social, en la que el requisito principal de inscripción será la donación de un juguete nuevo, preferentemente no bélico, para hacer feliz a un niño o una niña.

La justa dará inicio a las 7 de la mañana y contempla dos categorías. La libre, con recorrido de 5 kilómetros, está dirigida a corredores de todas las edades y niveles, en tanto que la infantil consistirá en una vuelta al circuito de Caña Hueca, enfocada en menores de entre 6 y 13 años.

Como incentivo, los primeros 100 inscritos recibirán un kit deportivo que incluye playera y número oficial, lo que añade atractivo a la convocatoria, por lo que espera una importante participación de la comunidad “runner” de Tuxtla Gutiérrez.

Premiación

Para el sector libre, tanto en la rama femenil como en la varonil, otorgarán estímulos económicos de 3 mil, 2 mil y mil pesos para los tres primeros lugares respectivamente. Por su parte, en la categoría infantil, los ganadores de primero y segundo lugar recibirán bicicletas, mientras que del tercero al quinto sitio serán premiados con “scooters”.

Además, informaron que durante el evento habrá rifas, lo que permitirá que más participantes puedan llevarse algún obsequio, reforzando el carácter inclusivo y recreativo de la jornada. Las inscripciones están abiertas en las instalaciones de Protectoimpac, ubicadas en la colonia Penipak de esta ciudad, donde los interesados podrán obtener información adicional.

De esta manera Kilómetros de Sonrisas se perfila como una oportunidad ideal para combinar el deporte con la solidaridad, en una carrera que busca dejar huella más allá de la meta.