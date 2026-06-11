Koke de la Parra gana desde la “pole”

Koke de la Parra tuvo una actuación brillante para quedarse con el primer lugar de la fecha 5 de Nascar Challenge en Aguascalientes, luego de arrancar desde la posición de privilegio con el auto Ford número 29 de Prime Sports, en una competencia que exigió concentración, estrategia y buen manejo de principio a fin.

El piloto supo administrar la ventaja inicial y mantenerse entre los primeros puestos durante el desarrollo de la carrera, cuidando el auto en los momentos clave para llegar con mejores condiciones al cierre y asegurar el escalón más alto del podio.

“Fue una carrera muy complicada, arrancamos en la ‘pole’ y nos mantuvimos en los primeros lugares, con estrategia y paciencia. El auto quedó literalmente limpio; mantenerlo en las mejores condiciones paga muy bien para el final, y qué mejor que ganar”, expresó De la Parra tras la competencia.

El integrante de Prime Sports agradeció el respaldo de sus patrocinadores, mecánicos, ingeniero y familia, además de reconocer el apoyo del público de Aguascalientes, al que calificó como una afición increíble.

En el podio

El segundo lugar fue para Emiliano Richards, de Escudería GT-Trobbu-JV Motorsports, quien destacó la intensidad de la prueba y señaló que fue una de las carreras más disputadas de la temporada, por lo que el resultado representa un impulso importante para su equipo.

El podio lo completó Andrik Dimayuga, quien finalizó en tercero y subrayó la importancia de seguir sumando puntos en busca de asegurar su lugar dentro del Chase.