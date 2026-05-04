Korda conquista el LPGA Riviera Maya Open

Una semana después de haber ganado el primer Major del año en el Chevron Championship, Nelly Korda conquistó la segunda edición del LPGA Riviera Maya Open y reafirmó su lugar como número uno del mundo. Con una ventaja de cuatro golpes sobre Arpichaya Yubol, la estadounidense ganó su primer título en México, el tercero de la temporada y el número 18 en su carrera.

Con elegancia, pero, sobre todo, sin piedad sobre sus rivales, Korda dominó de principio a fin el campo de golf El Camaleón de Mayakoba, con un total de 271 golpes y una tarjeta final de 17 bajo par. Estuvo 60 hoyos sin cometer un solo bogey, y cuando lo hizo, en la bandera del 18, fue para sellar su contundente victoria y los 375 mil dólares que el torneo entrega a la campeona. México volvió a disfrutar del mejor golf del mundo en la rama femenil. La número uno del mundo escribió un nuevo capítulo dorado en su carrera y se “bañó” de champaña en el “green” del 18.

Antes de entrar al “back nine”, el título estaba definido. Primero embocó un “putt” de águila en la bandera del cinco; luego, un putt de birdie de tres metros en el hoyo seis; y finalmente, otro birdie en el hoyo siete.

En conferencia de prensa, mencionó que le gustaría volver a México a defender su corona el año que viene.

“Me encantaría volver, fue una semana perfecta después del Major, me relajé, pero sabía que tenía que trabajar. Estar acá es un pedazo del paraíso. El resort es increíble, la comida también, pasé un tiempo maravilloso así que cerrar la semana con una victoria fue genial”, mencionó Korda.

De la delegación mexicana, Gaby López fue la mejor posicionada al terminar dentro del top 20 con una tarjeta final de tres bajo par. La nacida en Ciudad de México destacó la importancia de tener torneos como este en el país y expresó su deseo de que la LPGA agregue otra fecha en su calendario en territorio mexicano.

Isabella Fierro, por su parte, terminó en el lugar 27 con dos golpes bajo par gracias a seis “birdies” en su última ronda.