Krause conquista la zona Tuxtla Poniente

Contundencia, dinamismo y entrega llevaron al representativo del Centro Educativo Krause a proclamarse campeón indiscutido del Futbolito Bimbo por la zona Poniente, luego de vencer en la gran final por 4-0 a su similar del JV School. El encuentro se llevó a cabo en las canchas de la propia JV School, que ha fungido como una de las sedes oficiales del torneo escolar de Futbol 7.

Dos goles tempraneros

El equipo local —JV School— arrancó con un par de avisos que no prosperaron, uno en un disparo desde la izquierda, donde el balón pegó en la red pero por fuera, y el otro fue un tiro de larga distancia que se fue por arriba de la portería rival.

El cuadro del Centro Educativo Krause mantuvo la calma pese al agobio inicial y dio la sorpresa al marcar el 1-0 a los 3 minutos, mediante un fogonazo al centro del arco por parte de su goleador, Íker López, para batir al guardameta.

Tan solo un par de minutos después, fue Íker Hernández quien sorprendió a la defensa con otro potente disparo para poner el 2-0 que inclinaba la balanza dramáticamente a favor de los visitantes.

Antes de irse al descanso del medio tiempo —al minuto 17— vino un cobro de tiro de esquina en el que el balón llegó hasta el área chica y, tras pasar entre varios jugadores, se impactó en el rostro de Diego Guzmán Pérez, para luego terminar en su propio arco, en un autogol que significó el 3-0 lapidario.

Reaccionó, pero no alcanzó

En el arranque del segundo periodo, JV School mostró mayor empuje y decisión, por lo que estuvo cerca de anotar gracias a un tiro desde la derecha, quedando el balón pasó muy cerca del poste.

El equipo del Centro Educativo Krause sufrió para defenderse ante un rival que salió con todo a buscar la remontada, con el apoyo de su comunidad estudiantil en las tribunas. La disputa del esférico fue intensa, con las dos primarias peleando por la posesión y disparando a portería siempre que hubo oportunidad, aunque el marcador se mantenía y los minutos seguían consumiéndose.

Para rubricar su victoria, el Centro Educativo Krause marcó de tiro libre en un espectacular cobro de Íker López, que con tiro colocado al ángulo superó la estirada del portero para el 4-0 al minuto 17, acción destacada en el campo que incluso le valió la tarjeta verde.

No hubo tiempo para más y de esta forma los chicos de Krause serán los representantes de Tuxtla Gutiérrez por la zona Poniente en la fase estatal que se disputará el sábado 9 de mayo.