La pista Mincho Marín vuelve a rugir

La renovada pista de Motocross Mincho Marín se encuentra lista para recibir una de las competencias más esperadas del calendario estatal al ser la sede de la tercera fecha del Campeonato Estatal de Velocidad en Tierra 2026, que reunirá a los mejores exponentes del Motociclismo extremo de Chiapas y entidades invitadas.

La actividad se desarrollará este domingo 5 de julio a partir de las 12:00 horas, bajo la organización de la Asociación de Motociclismo del Estado de Chiapas (Amech), contando con el aval de la Federación Mexicana de Motociclismo, organismo que respalda oficialmente el serial.

Rehabilitación

Después de los trabajos de renovación realizados en el circuito, la pista Mincho Marín volverá a convertirse en el escenario donde los pilotos buscarán sumar puntos importantes en la clasificación general del campeonato, en una jornada que promete grandes emociones para los aficionados al deporte motor.

El evento reunirá a competidores provenientes de diversos municipios de la entidad, entre estos San Fernando, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Villaflores y Tuxtla Gutiérrez, además de contar con la presencia de pilotos invitados del estado de Tabasco, quienes elevarán el nivel de competencia en cada una de las categorías convocadas.

El programa contempla la participación de corredores desde las divisiones infantiles hasta los de mayor experiencia. En la rama varonil estarán en acción las categorías infantil, principiantes, novatos, intermedios, avanzados y expertos, mientras que en la rama femenil competirán las divisiones principiantes y avanzadas.

Cada una de las carreras representará una oportunidad para que los participantes demuestren su habilidad sobre la motocicleta, enfrentando un circuito que combina velocidad, técnica y control en cada curva, salto y recta, características que distinguen a la modalidad de velocidad en tierra.

Seguridad

Con el objetivo de ofrecer un evento seguro tanto para los competidores como para los asistentes, el comité organizador implementó un operativo integral que contempla servicios médicos, personal capacitado y una ambulancia disponible durante toda la jornada, garantizando atención inmediata en caso de cualquier incidente.

El presidente de la Asociación de Motociclismo del Estado de Chiapas y comisario de la Federación Mexicana de Motociclismo, Benjamín Marín Corzo, destacó que el certamen mantiene abiertas sus puertas para todos los pilotos que deseen integrarse al serial, siempre que cumplan con los reglamentos establecidos por la federación.

Asimismo, subrayó que competencias de este tipo forman parte de la estrategia para fortalecer el crecimiento del Motociclismo deportivo en Chiapas, brindando espacios donde nuevos talentos puedan desarrollarse y los más experimentados continúen elevando su nivel competitivo.

Como parte del protocolo inaugural, la tercera fecha contará con la presencia de la profesora Emma Itzel Orantes Ortega y de la agente municipal de la colonia Cerro Hueco, Yolanda Urbina Cruz, quienes acompañarán el arranque oficial de las actividades.

Con una pista completamente rehabilitada, un importante número de participantes y la expectativa de ofrecer carreras llenas de adrenalina, la tercera fecha del Campeonato Estatal de Velocidad en Tierra 2026 buscará consolidarse como uno de los eventos más atractivos del Motociclismo chiapaneco.