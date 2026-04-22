Lechuzas, a elevar el vuelo en Yucatán

Motivado y con la mejor actitud para encarar el arranque de la Liguilla se manifestó el zaguero central de Lechuzas UPGCH Darinel Cabrera.

A unas horas de disputar el primer compromiso de dieciseisavos de final, contra Progreso FC, el defensor aseguró que su escuadra está muy unida y confía en el trabajo que han venido haciendo día a día con el cuerpo técnico y la directiva, mismo que les dio para lograr el histórico récord de 80 puntos en temporada regular y el primer lugar del grupo 2.

Sobre el rival, comentó: “Sabemos que es un equipo rápido, que juega muy ofensivo, bien ordenado y la verdad espero un partido muy difícil, pero haremos un partido inteligente en el cual podamos sacar un buen resultado”.

Acerca del desgaste que viene, disputando en Liguilla dos duelos por semana y viajes largos como este a la península de Yucatán, opinó que tienen un gran plantel y que cuando alguien está cansado puede entrar otro compañero del mismo nivel. “Tenemos muy buenos jugadores de recambio, que también podría ser titulares”, aseguró.

Finalmente, invitó a la afición a que los apoyen en el partido del próximo sábado a las 3 de la tarde en el estadio Flor de Sospó, y también a la distancia, en el de ida, que jugarán este miércoles en Progreso.