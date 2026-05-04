Lechuzas arrolla a Ecatepec FC: 4-1

Lechuzas UPGCH firmó una actuación contundente al imponerse 4-1 a Ecatepec FC, resultado que le permitió quedarse con la serie de octavos de final por marcador global de 5-2 en la temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX. El encuentro se desarrolló ante una gran entrada en el estadio Flor de Sospó.

Arranque explosivo

Luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida disputado en territorio mexiquense, el duelo definitivo se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, donde el equipo local mostró desde el inicio su determinación por avanzar. Apenas al minuto dos, un potente disparo en tiro libre de Daniel Cruz abrió el marcador, desatando la euforia en las gradas y colocando la ventaja en la eliminatoria.

El ritmo del encuentro fue vertiginoso en los primeros minutos. Aunque los universitarios llegaron a marcar un segundo tanto en una jugada a balón parado, este fue anulado por posición adelantada. La visita respondió con rapidez y logró igualar el marcador 1-1 al minuto seis con una acción de Greco Domínguez que sorprendió a la defensa.

Sin embargo, la reacción local no tardó y al minuto nueve, en un tiro de esquina, un certero remate de cabeza de Marco Aguilar devolvió la ventaja con el 2-1 y encendió de nueva cuenta a la afición.

Remató a su rival

Para la segunda mitad, el dominio universitario continuó con constantes aproximaciones al área contraria. Un disparo al travesaño y otro intento apenas desviado reflejaban la insistencia ofensiva. La situación se complicó aún más para Ecatepec tras quedarse con un jugador menos por la expulsión de Juan Ramos al minuto 60, lo que inclinó definitivamente la balanza.

Seis minutos después, un potente cobro de tiro libre de Édgar Ballinas amplió la diferencia en el marcador global a 4-2.

Al minuto 69, en otro tiro de esquina, un remate de cabeza de Cruz selló el triunfo definitivo ante una afición entregada.

Con este resultado, Lechuzas UPGCH dio un paso más hacia el objetivo de pelear por el campeonato y se prepara para enfrentar en cuartos de final a Halcones Negros FC de Texcoco.