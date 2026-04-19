Lechuzas cumple la meta de los 80 puntos

Lechuzas UPGCH completó una histórica fase regular de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP al cerrar con 80 puntos, perfilándose como un serio contendiente al campeonato y al ascenso.

El conjunto de la Universidad Pablo Guardado Chávez arribó a la última jornada con 78 unidades y logró sumar dos más tras imponerse en la tanda de penales por 3-1, luego de empatar 1-1 con Artesanos Bajos de Chila, en un duelo dinámico y muy disputado.

Igualan en el primero

Para este compromiso, el cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Casanova optó por rotar su plantel, brindando minutos a jugadores con menor participación durante el torneo, como Bryan Pérez, Ignacio Arellano y Henry Delgado, quienes respondieron con un desempeño sólido.

Lechuzas mostró su calidad desde el inicio, generando peligro constante y abriendo el marcador al minuto 15 con una destacada acción individual de Cristopher Ruiz, quien eludió rivales dentro del área y definió con potencia para el 1-0.

Sin embargo, el conjunto visitante reaccionó y al minuto 37 consiguió el empate gracias a Gael López, tras una precisa asistencia filtrada de Ángel Jiménez.

Napoli salió vivo

En la segunda mitad, el cuadro universitario recuperó el control absoluto del partido con el ingreso de elementos habituales como Darinel Cabrera, César López y Diego Velasco.

Las oportunidades no faltaron y el equipo insistió hasta el final, aunque sin lograr concretar el tanto de la victoria en tiempo regular, pese a jugadas muy claras frente a la portería de Cruz y López.

En la tanda de penales, la figura de Barrios emergió para sellar el triunfo con dos atajadas y con este resultado, Lechuzas UPGCH cierra la fase regular invicto como local, con 25 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, asegurando quedar en el Top 4 nacional y llegando con gran impulso a la Liguilla, a la espera de conocer a su rival en las próximas horas.