Lechuzas define el pase a cuartos este sábado

Todo se definirá este sábado para Lechuzas UPGCH, que tras empatar 1-1 en su visita a Ecatepec FC, dejó abierta la serie de octavos de final de la Liga TDP y buscará sellar su pase a la siguiente ronda ante su afición.

Así llegan al definitivo

En el partido de ida, disputado en el estadio Guadalupe Victoria de Ecatepec, Estado de México, el conjunto de la Universidad Pablo Guardado Chávez mostró carácter y orden frente a un rival que destacó por su poderosa ofensiva durante la temporada.

Luego de un primer tiempo equilibrado, en el que Lechuzas generó la opción más clara con un disparo de Daniel Cruz, el complemento trajo mayores emociones.

Ecatepec tomó la ventaja al minuto 61 con un tiro de larga distancia de Santiago Pérez, pero la reacción visitante no tardó. Al minuto 67, César López provocó un penal tras una jugada individual, y Diego Velasco se encargó de convertirlo con seguridad para el 1-1 definitivo.

Con la serie igualada, el boleto a cuartos de final se decidirá este sábado 2 de mayo, a las 15:00 horas, en el estadio Flor de Sospó, escenario donde hasta ahora los chiapanecos están invictos.

El cuadro que lidera Miguel Ángel Casanova Díaz apostará por su localía y el apoyo de su gente para inclinar la balanza a su favor, en un duelo en el que, de persistir el empate, todo se resolverá desde el punto penal.