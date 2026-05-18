Lechuzas se queda a un pasito del ascenso

Lechuzas UPGCH finalizó su participación en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP en la ronda de Semifinales. Delfines de Coatzacoalcos se llevó el pase a la final de la Zona A y garantizó su ascenso a Liga Premier FMF tras imponerse 3-1 en penales, luego de igualar 4-4 en la serie, cuyo juego de vuelta se disputó en el estadio Rafael Hernández Ochoa de Guanajuato.

Delfines inició con todo

El cuadro veracruzano arrancó el juego con fuerza y apenas a los cinco minutos anotó el 1-0 a través de Juan Pablo Ramos, en un tiro de esquina muy elevado que conectó con potencia y al centro, logrando superar la reacción del portero Ángel Barrios, para acortar el global a 2-3.

A los 36 minutos llegó el empate del cuadro local en un disparo dentro del área que alcanzó a ser desviado por la pierna del jugador Ronaldo Castillo, y así terminar dramáticamente dentro del arco chiapaneco para el 2-0 en el marcador y 3-3 global con el cual se fueron al descanso del medio tiempo.

Desenlace dramático

Para la parte complementaria Lechuzas tomó mayores riesgos, adelantando líneas e inquietando a su rival al comienzo, por lo que la recompensa no tardó en llegar. A los 61 minutos vino una acción desde la derecha con centro potente al área, la pelota llegó hasta los pies de Cristopher Ruiz, quien de potente zurdado la mandó al fondo para el 2-1 —y 4-3 en el global— a favor de los universitarios.

Delfines apretó y al 76 consiguió marcar el 3-1 a su favor para poner los cartones 4-4 y forzar así a la dramática definición en penales, donde el cuadro veracruzano contó con mayor puntería para imponerse tres a uno.

Incidentes al final

A través de las redes sociales, se difundió un video donde se observa como al término del partido dos personas — una en apariencia miembro del staff de los Delfines— entran al campo y provocan al jugador de Lechuzas, César López, con la complicidad —o inacción— de elementos de seguridad que sólo se quedan observando.

El jugador reacciona y se van a los manotazos pero es atacado por ambos y la la reacción de los elementos seguridad no es la de contener a los dos agresores, sino intentar sujetar a López, por lo que sus compañeros llegan rápidamente a auxiliarlo y escoltarlo al vestidor. Lo sucedido podría atraer sanciones al cuadro local por parte de la Liga TDP.