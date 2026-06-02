Lechuzas suma juventud y gol con Barragán

Lechuzas UPGCH comenzó el armado de su plantel rumbo a la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, y en horas recientes anunció la incorporación de Josué Francisco Barragán, futbolista originario de Oaxaca de Juárez, quien llega para aportar dinamismo, entrega y presencia ofensiva al conjunto universitario.

Con 21 años de edad, 68 kilogramos de peso y 1.73 metros de estatura, Barragán se une al equipo que lidera Miguel Ángel Casanova Díaz tras una etapa importante con Dragones de Oaxaca, escuadra con la que tuvo actividad tanto en tercera división como en Liga Premier FMF Serie B.

En la temporada pasada disputó 15 partidos, acumuló mil 18 minutos, fue titular en 12 encuentros y marcó dos goles. Además, con Dragones, en Liga Premier, registró ocho duelos, 684 minutos, ocho titularidades y tres anotaciones. También tuvo participación en fase final y en la Copa América Promesas con el mismo club.

De igual forma, el nuevo refuerzo de Lechuzas UPGCH cuenta con experiencia en eventos nacionales, pues fue parte de la Selección Sureste en el Torneo del Sol 2024.