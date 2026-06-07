Lechuzas UPGCH recibe trofeos

Lechuzas UPGCH recibió los trofeos conseguidos durante la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX, en reconocimiento a una campaña que quedará marcada como la mejor en la historia de la escuadra dentro del Futbol profesional mexicano.

El conjunto universitario fue distinguido como superlíder del grupo 2, tras firmar una fase regular sobresaliente con 80 puntos. El presidente del equipo, Ramón Velázquez Mandujano, y el director deportivo, Miguel Ángel Casanova Díaz, encabezaron la reunión con el plantel que representó a la Universidad Pablo Guardado Chávez, para presentarles los trofeos obtenidos por su desempeño durante el campeonato.

La temporada fue histórica para Lechuzas UPGCH, no solo por el liderato de grupo, sino también por avanzar hasta la etapa de semifinales, posicionándose dentro del Top 4 nacional y como la segunda mejor defensa del país de entre más de 200 clubes participantes.

Además, la directiva entregó a Daniel Cruz López la Bota de Plata como campeón de goleo del grupo 2, que obtuvo con 30 goles en la fase regular, sin contar los tres que marcó en Liguilla y tres más en la Copa Promesas MX, para un total de 36 anotaciones en todo el ciclo futbolístico. Este momento especial lo compartió con su familia, que asistió para ser testigo del acto.

Para dejar constancia de este importante capítulo, el equipo posó para la fotografía oficial con los galardones otorgados por la Liga TDP MX en un emotivo momento.