Leyendas del Tri inspiran a Lechuzas UPGCH

Héctor Reynoso, Jonny Magallón y Omar Esparza, exjugadores de la selección mexicana, visitaron la Universidad Pablo Guardado Chávez, donde iniciaron su jornada con una plática dirigida al plantel de Lechuzas UPGCH, equipo que participa en la Liga TDP.

El encuentro con los futbolistas se llevó a cabo por invitación del director deportivo, Miguel Ángel Casanova, quien coincidió con los tres exseleccionados durante su proceso de formación en las Chivas del Guadalajara. También estuvo presente Ramón Velázquez Mandujano, presidente del conjunto universitario.

Durante la charla compartieron experiencias de su trayectoria profesional, así como enseñanzas relacionadas con la disciplina, los retos de la alta competencia y la importancia de mantenerse firmes en la búsqueda de objetivos.

Posteriormente, Reynoso, Magallón y Esparza convivieron con estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez.

Ante la comunidad universitaria recordaron algunos de los momentos que marcaron sus carreras y el camino que los llevó a representar a México. La visita se convirtió en una experiencia de motivación para los asistentes, quienes no dejaron pasar la ocasión para tomarse la foto del recuerdo y pedir autógrafos a los jugadores.