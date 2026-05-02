Leyendas golea sin piedad a Reyes FC: 9-4

De la mano de un inspirado Leonardo Hernández, el conjunto de Leyendas CA apabulló por 9 goles a 4 al cuadro de Reyes FC, en acciones de la fecha 11 del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, encuentro disputado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Hernández fue la figura al marcar seis goles, mientras que Iván Penagos, Germán Santos y Luis Abarca completaron la cuenta para los emplumados, que alcanzaron los 27 puntos.

Pese al sabor amargo de esta derrota, Reyes FC cobró revancha en la misma sesión al ganar por 6-4 frente al Sporting FC en duelo pendiente. Óscar Cardona fue la figura del triunfo con cinco dianas.

Otros resultados

En más acciones, Cuervos FC venció por 8-6 a Hull City, siendo clave la actuación de Diego Salazar, quien encaminó la victoria con cuatro anotaciones.

Por su parte, Porto FC sucumbió por 4-5 ante Galácticos en otro emocionante encuentro. Del lado ganador, Luis Hernández hizo un “hat-trick” y Cristian Hernández puso un doblete. Por el adversario, Fabián Ozuna brilló con cuatro goles

Además, XNX Hamsters doblegó por 4-3 a Leones Negros, con anotaciones. de Fabián Hortal (2), Gael Avendaño y Gilberto Solís. Del lado del rival descontaron David Pérez (2) y Francisco López.

Finalmente, Rayo Vallecano y Cinepolocos FC protagonizaron un electrizante empate por 6-6. Por los primeros, Luis Estrada hizo cuatro goles, y Alex Espinosa y Josué Hernández aportaron uno cada uno. Del lado contrario brilló Alejandro Ríos con cuatro dianas, mientras que Marcelo Salazar y Rooney Hernández completaron la obra.