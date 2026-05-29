Liga OMA vive intensa pelea por la cima femenil

La actividad del Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez continúa desarrollándose con gran intensidad en la capital chiapaneca, donde cada jornada deja encuentros llenos de emoción y movimientos importantes en la tabla general de la categoría femenil primera A.

Luego de varias semanas de competencia, el conjunto de Aztecas logró mantenerse en la primera posición gracias a una destacada marca de cuatro triunfos y una sola derrota, alcanzando 12 unidades que le permiten colocarse momentáneamente como el mejor equipo del torneo. Su regularidad en la cancha ha sido uno de los factores clave para mantenerse en la cima, mostrando solidez tanto en ataque como en defensa.

Muy cerca aparece Talo’s, escuadra que también registra cuatro victorias y únicamente un descalabro. Sin embargo, la diferencia en puntos mantiene al cuadro en la segunda posición, demostrando que la pelea por el liderato se encuentra más cerrada que nunca y que cualquier resultado podría modificar el panorama en las próximas fechas.

Sopresa

Otro de los equipos que han sorprendido en el arranque del certamen es Tucanas, que suma tres triunfos en cuatro partidos. Su efectividad le ha permitido mantenerse entre los primeros lugares y consolidarse como uno de los más competitivos de la campaña, dejando claro que buscarán convertirse en protagonistas rumbo a la fase final.

En la cuarta posición aparece Salud Justa con ocho unidades, manteniéndose en la zona alta de la clasificación gracias a su capacidad para reaccionar en duelos complicados. Más abajo, Adlers Menor destaca por ser uno de los pocos conjuntos invictos del torneo, ya que acumula tres victorias consecutivas y todavía tiene juegos pendientes que podrían impulsarlo hacia los primeros lugares.

La competencia también ha mostrado un importante equilibrio en media tabla, donde Lechuzas y Cinalex continúan peleando por mejorar posiciones. Ambas escuadras han protagonizado encuentros sumamente disputados, dejando ver un nivel bastante parejo en la presente temporada.

En tanto, Diosas, Mintonette y Real Chiapas tratarán de reaccionar en las próximas jornadas para mantener sus aspiraciones en el campeonato. Aunque los resultados no han sido favorables hasta el momento, la campaña todavía ofrece margen para recuperarse y buscar mejores puestos.

Segunda vuelta

Con jornadas aún por disputarse, se espera que la lucha por los primeros lugares incremente su intensidad, especialmente con la cercanía de la segunda vuelta del torneo, en la que cada punto comenzará a ser determinante para alcanzar el objetivo de clasificación.