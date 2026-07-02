Liga Uniflag convoca para nueva temporada

La Liga Uniflag anunció oficialmente la apertura de inscripciones para la Temporada 6 del Open Mixto 2026. De acuerdo con la convocatoria, el torneo comenzará el sábado 25 de julio y tendrá como sede el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach y los partidos se disputarán en horario de 3 a 6 de la tarde, bajo el reglamento oficial de la International Federation of American Football (IFAF).

Para esta sexta temporada, la Liga Uniflag busca mantener la estructura que ha caracterizado sus torneos recientes, con encuentros programados, seguimiento a los equipos y reconocimiento al desempeño durante la campaña.

La convocatoria contempla premio en efectivo para el cuadro campeón, además de trofeos para campeón y subcampeón. También entregarán reconocimientos individuales y colectivos, entre estos los galardones a los jugadores más valiosos de la temporada y de la final, así como distinciones para la mejor ofensiva y la mejor defensiva del campeonato.

Otro de los aspectos destacados será la cobertura que la liga ofrecerá durante la competencia. La organización informó que la temporada contará con fotografías profesionales, transmisiones en vivo y difusión en medios de comunicación