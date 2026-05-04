Ligres conquista rutas y límites en su vuelta

Con una destacada participación y un ambiente lleno de energía competitiva, el club de ciclismo Ligres celebró con éxito su esperada vuelta ciclista 2026, bajo el lema “Más que una carrera, es la conquista de tus propios límites”, teniendo como escenarios el nuevo libramiento Sur y el circuito Tuchtlán en Tuxtla Gutiérrez.

Más de 250 ciclistas provenientes de distintas regiones de Chiapas se dieron cita para enfrentar este exigente desafío, el cual puso a prueba la resistencia, estrategia y condición física de cada participante, en una jornada caracterizada por el compañerismo y el respeto dentro del pelotón.

Categorías

Las categorías convocadas incluyeron Máster, Juvenil y Libre, tanto en la rama varonil como femenil. En cuanto a las distancias, la rama varonil recorrió un circuito de 55 kilómetros, mientras que la femenil cubrió un total de 40 kilómetros, en trazados que combinaron velocidad y técnica.

En lo deportivo, tras dos etapas disputadas, el liderato general quedó en manos de Alexander Ordóñez, del equipo Mayordomo, quien registró un tiempo acumulado de 2:04:37. La segunda posición fue para Rudy Rincón Velázquez, de RC Chiapas, con 2:08:40, mientras que el tercer puesto lo ocupó Juan Carlos Domínguez Solís, del equipo Galgos, con 2:09:59, consolidándose como los más destacados de la competencia.

Durante el evento, se contó con la presencia de Mauro Román Chávez Lastra, Director de Cultura Física, en representación de la directora general del Instituto del Deporte en Chiapas, quien acompañó a Roberto Ballinas Domínguez, director de la Escuela de Ciclismo Ligres y principal impulsor de esta justa.

Al término de la competencia, Roberto Ballinas destacó la importancia de este tipo de eventos para el crecimiento del ciclismo en el estado. “Buscamos que cada participante se rete a sí mismo, que descubra hasta dónde puede llegar. Esta vuelta no solo es competencia, es una experiencia personal que fortalece mente y cuerpo. Nos llena de orgullo ver la respuesta de tantos ciclistas y saber que vamos por buen camino”, expresó.

La vuelta ciclista Ligres 2026 reafirmó su lugar como un evento clave en el calendario deportivo estatal, promoviendo la actividad física y generando espacios donde atletas de diferentes niveles pueden medirse y superarse.