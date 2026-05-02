Lista la jornada dominical en Caña Hueca

Todo está preparado para la jornada dominical de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez. Los equipos serán protagonista con una cartelera de cinco encuentros que prometen emociones desde las primeras horas del día. Los duelos se llevarán a cabo a partir de las 8:00 horas en el campo de pelota de Caña Hueca.

La actividad arrancará en punto de las 8:00 horas con el partido entre Cardenales y Halcones, dos novenas que buscarán imponer condiciones desde el inicio y marcar el ritmo de la jornada. Posteriormente, a las 10:00 horas, Ámbar se medirá con Queens ALZ en un compromiso que luce parejo por el estilo de juego de ambas escuadras.

Para el mediodía, Pejelagartos saltará al diamante para enfrentar a Liliana Carnicería en un choque del que se espera intensidad en cada entrada, tomando en cuenta la necesidad de ambos equipos por mantenerse en la pelea dentro del campeonato.

Más tarde, a las 14:00 horas, MVP’s se verá las caras con Colmillos, en otro duelo atractivo que podría definir posiciones en la tabla general, considerando el desempeño reciente de ambas novenas en la competencia.

La jornada se cerrará a las 17:00 horas con el enfrentamiento entre Pistones ALZ y CALY 55, el cual pondrá punto final a un domingo cargado de actividad y que podría generar movimientos importantes en la clasificación.

El torneo continúa consolidándose como un espacio clave para el desarrollo del Softbol local, brindando encuentros competitivos y manteniendo el interés de jugadores y aficionados que semana a semana se dan cita para disfrutar del deporte.