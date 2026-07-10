Listo el arranque de la III Copa Medinleyco

La espera terminó para la comunidad voleibolista de Chiapas. Este sábado 11 de julio comenzarán oficialmente las actividades de la III Copa Deportycosas Medinleyco, certamen que reunirá a destacados equipos de la entidad en busca del título de uno de los torneos más importantes del calendario estatal.

Las acciones de la jornada inaugural se desarrollarán en la cancha 2 de Caña Hueca, donde la rama femenil abrirá el programa con cinco encuentros que prometen emociones desde el primer saque, al enfrentar a escuadras de amplia tradición y otras que buscarán consolidarse en el Voleibol chiapaneco.

Apertura

El duelo encargado de levantar el telón será el que sostendrán Odiseas y Real Chiapas, programado para las 9:00 horas. Posteriormente, Fénix Chapultepec medirá fuerzas con Real Chiapas B, a las 10:00, mientras que Adlers enfrentará a Medusas a las 11:00 horas.

La actividad continuará al mediodía con el choque entre Club Adler y Fénix Chapultepec, un compromiso que luce atractivo por el nivel competitivo de ambas escuadras. La jornada concluirá a las 13:00 horas cuando Felinas se mida con Wakanda, cerrando así el primer día del certamen.

La III Copa Deportycosas Medinleyco es organizada de manera conjunta por la Federación Mexicana de Voleibol, la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas, la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el Club Deportivo y Cultural Deportycosas Medinleyco, organismos que mantienen el objetivo de fortalecer el desarrollo de esta disciplina en la entidad.

Oportunidad

Además de ofrecer un espacio de competencia para los clubes, el campeonato representa una oportunidad para que jugadoras de diferentes municipios continúen elevando su nivel, al enfrentarse a rivales de gran experiencia en un torneo que, edición tras edición, incrementa su prestigio dentro del estado.

Con una intensa programación desde el primer día, se espera que las tribunas de Caña Hueca registren una importante asistencia de familiares, entrenadores y aficionados que respaldarán a sus equipos favoritos en el inicio de una nueva edición de esta tradicional certamen.

La jornada inaugural marcará el comienzo de varias semanas de intensa actividad, en las que cada victoria será fundamental para avanzar en la competencia y mantener vivas las aspiraciones de conquistar la edición 2026.