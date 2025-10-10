Lucen técnica y estilo en la alberca

Sirenas y tritones del club deportivo El Delfín —sucursal Poniente— pusieron en práctica lo aprendido durante meses de entrenamiento, presentando sus avances en la Demostración Acuática de Preescolares y Escolares 2025.

El inicio de las actividades fue con una exhibición de los estilos de mariposa, dorso, pecho y crol para mostrar a los padres de familia y a alumnos el nivel más avanzado de la Natación que se práctica en el club capitalino, que este año cumple 50 años de su fundación.

Amena demostración

Con la guía de sus maestros y maestras, los alumnos pertenecientes a los programas para preescolares afrontaron el reto de dar sus mejores patadas y brazadas frente a un entusiasta público, ya que papás, mamás, hermanos, hermanas y abuelitos estuvieron muy atentos a su desenvolvimiento, siempre prestos para aplaudirles y motivarlos.

Las primeras pruebas se efectuaron con el apoyo de tabla, y posteriormente mostraron su avance en los estilos completos, además de tener un momento final de recreación con juegos en la alberca para desarrollar su motricidad.

La profesora Mónica Anzueto Moguel lideró esta exhibición efectuada en la alberca ubicada en la colonia Plan de Ayala, explicando a los presentes el grado de avance de los alumnos mediante su constante asistencia a clases, dando cuenta de las habilidades básicas de nado y el perfeccionamiento gradual de la técnica.

Al mismo tiempo, la también directora pedagógica de El Delfín de Chiapas motivó a los nadadores para que sigan practicando este maravilloso deporte que les ayuda a mantenerse saludables, en forma y felices.

Exhibición de escolares

Posteriormente se dio paso al desarrollo de pruebas para alumnos del programa de Natación para escolares, en las que se incluyeron estilos completos de crol, dorso, mariposa y pecho, completando la distancia total de la alberca. Los alumnos pudieron hacer gala de su velocidad y resistencia.

Al cierre de las actividades, la profesora Mónica agradeció y reconoció el esfuerzo que hacen los padres de familia al impulsar a sus hijos a practicar esta disciplina, sabedores de sus grandes beneficios para su desarrollo físico, cognitivo y social, además de que en El Delfín pueden practicarlo también a un nivel competitivo como parte de su prestigiada selección infantil y juvenil.

Para concluir, los participantes fueron desfilando para la entrega de medallas conmemorativas del 50ª aniversario, en reconocimiento a su esfuerzo.